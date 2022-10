Nostalgie in Grevenbroich : „Orgel’s Jupp“ gibt kleines Comeback mit Drehorgel

Grevenbroich Melodische Pfeiftöne sind am Mittwoch zwischen Haus Portz und dem Eiscafé Toto erklungen: Zum ersten Mal seit rund zwei Jahren ist „Orgel’s Jupp“ am Nachmittag wieder mit seiner Drehorgel nach Grevenbroich gekommen.

Das weiß auch „Orgel’s Jupp“, der seinen echten Namen nicht veröffentlicht wissen will. Aber „Orgel’s Jupp“ ist vielen in der Region ein Begriff, tourt der 69-Jährige doch seit nunmehr 26 Jahren von Stadt zu Stadt, um den Zentren ein wenig Historisches einzuhauchen. „Drehorgeln sind selten“, sagt er: „Deshalb sind das fast immer Hingucker.“ Von dem Effekt lebt der Drehorgelspieler, deshalb ist er auch nicht oft in Grevenbroich .

Weil er nicht mehr so gut zu Fuß ist, kann er auch nicht mehr wie früher in fast jedem Dorf spielen. „Ich war bis vor wenigen Jahren auch in kleineren Orten unterwegs und bin durch die Straßen gezogen. Das geht aber nicht mehr. Ein Gruß geht raus auf alle Dörfer, in denen ich bekannt bin!“, sagt der Düsseldorfer, der auch in Neuss und Dormagen bekannt sein dürfte. Sein „Markenzeichen“: der Auftritt mit der Drehorgel aus dem Hause Hofbauer in Göttingen, die aus den 50er oder 60er Jahren stammen soll. Das Instrument spielt, in dem Lochbänder durchgezogen werden – komplett mechanisch.