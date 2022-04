Stellplatz-Ärger in Wevelinghoven : Ordnungsamt kontrolliert Falschparker an Unterstraße

Wevelinghoven Die Stadtverwaltung geht gegen Falschparker in Wevelinghoven vor. Mit verstärkten Kontrollen des Ordnungsamtes soll an der Unterstraße wieder Ruhe einkehren.

Anwohner der Unterstraße in Wevelinghoven beklagen die aus ihrer Sicht unzumutbare Parksituation in Höhe der katholischen Kirche. Als Ursache nennen sie den durch den Seniorenstift St. Martinus entstandenen zusätzlichen Bedarf an Stellplätzen. Der sei mittlerweile so hoch, dass Anlieger keinen Platz für ihre eigenen Autos mehr fänden. Die Stadt begegnet diesem Problem jetzt mit verstärkten Kontrollen.