Brauchtum in Grevenbroich : Orden vom Landeschef fürs Kinderprinzenpaar

Die Landtagsabgeordnete Heike Troles überreichte den kleinen Repräsentanten am Freitag den karnevalistischen Orden des Ministerpräsidenten Hendrik Wüst. Foto: Dieter Staniek/stan

Gustorf Lukas und Lena Andermahr sind die einzigen jecken Regenten in Amt und Würde. Doch so richtig zum Zuge kamen die beiden noch nicht. Dafür gab es am Freitag ein kleines Trostpflaster.

Das Gustorfer Kinderprinzenpaar ist das einzige proklamierte Prinzenpaar im Stadtgebiet. „Sie hätten normalerweise jetzt schon rund 25 Auftritte gehabt, und das hier ist jetzt der erste“, sagte Horst Fienitz, der Präsident des Kinderkarnevals vom Närrischen Sprötztrupp. Aber es war ein ganz besonderer Termin in der Eisdiele Sila: Die Landtagsabgeordnete Heike Troles brachte Trostpflaster mit – in Form von Orden des Ministerpräsidenten Hendrik Wüst. Mit einem solchen Geburtstagsgeschenk hatte Prinz Lukas Andermahr nicht gerechnet. Er wurde am Freitag zehn Jahre alt.

Wie schnell die Zeit vergeht, das sah man am deutlichsten bei Prinzessin Lena Andermahr. Sie ist während der Pandemie um fast einen Kopf gewachsen, wirkt wie ein junge Dame – und hat den Spaß am Karneval noch nicht verloren. Die Sechstklässlerin ist mittlerweile zwölf Jahre alt und eine begeisterte Turnerin. Ihr Bruder Lukas besucht die dritte Klasse der Grundschule Erftaue und spielt Fußball bei der Spielvereinigung Gustorf-Gindorf, und zwar in der E-Jugend. „Er ist auch mächtig gewachsen“, sagten diejenigen, die ihn lange nicht gesehen hatten. Das Kinderprinzenpaar bleibt noch eine weitere Session in Amt und Würden – dass das Karnevalstreiben diesmal wieder so gut wie ausfällt, tragen sie deshalb mit Fassung.

Info Gustorfer Original als Namensgeber Gegründet wurde der Närrische Sprötztrupp im Jahr 1884. Er ist damit die älteste Karnevalsgesellschaft im Rhein-Kreis Neuss. Name Der Verein trägt den Namen von „Sprötz-Anton“, ein Gustorfer Original aus dem 19. Jahrhundert. Sprötz steht plattdeutsch für Gießkanne.

Motto Gefeiert wird traditionell unter dem Leitmotiv „Et ganze Dörp deht mött“.

Für die Verlängerung musste eine Genehmigung eingeholt werden, weil die Prinzessin die Altersgrenze im kommenden Jahr überschreiten wird. In der nächsten Karnevalssession wird der Prinz auf der Kindersitzung seine Rede halten, ohne unter großem Lampenfieber zu leiden. Am Freitag gab er in dem Eiscafé eine kleine Kostprobe närrischer Reimkunst. Und hinter gab es eine große Portion Eis für die kleinen Repräsentanten des Winterbrauchtums.

Im September proklamierte Sprötztrupp-Präsidentin Petra Weenen das Kinderprinzenpaar mitsamt Zofe und Page. Bislang hatte das Quartett noch keinen Einsatz. Foto: Rick, Markus (rick)/Markus Rick (rick)

Es war ein Geben und Nehmen: Heike Troles gab dem Prinzenpaar jeweils einen Orden. Für den Pagen Philipp Holz (8) und die Zofe Fiona Müller (10) gab es einen Anstecker. Die Landtagsabgeordnete bekam im Gegenzug den Orden des Kinderprinzenpaares verliehen. Für die Eltern hatte Troles Berliner mitgebracht. Unter anderem mit dabei: Präsidentin Petra Weenen. „Am Donnerstag wäre normalerweise die Altweiberparty für die Jugend im Festzelt, vorigen Samstag wäre die Frauensitzung gewesen, am Sonntag stünde der Frühschoppen auf dem Programm und dann hätte der Rosenmontagszug mit anschließender After-Zug-Party stattgefunden“, erklärte Weenen. Dafür gibt es am Samstag eine Aktion, die der Pandemie zu verdanken ist – und an der sich auch das Kinderprinzenpaar samt Gefolge beteiligt.

Ulrike Bochinsky, Vize-Kassiererin des Sprötztrupps, verriet den Plan: „Wir haben eine Planwagenfahrt organisiert. Alle Jubilare werden zu Hause besucht und geehrt.“ Insgesamt sind es 48 Mitglieder. Zum Glück treffen sich einige untereinander, sodass nicht 48 Adressen angefahren werden müssen. Sie bekommen Weinpräsente beziehungsweise Frühstückskörbe oder Wurstorden und zusätzlich jeweils eine Urkunde und einen Orden oder einen Sticker. Fünf Stunden soll die Aktion dauern und das Prinzenpaar darf die Orden und Sticker den langjährigen Mitgliedern überreichen.