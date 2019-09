Brauchtum in Grevenbroich : Orden und Auszeichnungen beim Schützenfest Neurath

Neurath Mehr als 350 Schützen aus Neurath und zahlreiche Abordnungen befreundeter Vereine aus dem Umkreis marschierten Sonntagnachmittag durch den Ort. Im Mittelpunkt stand dabei das Königspaar Ingo und Bettina Boles, die das Königsspiel sichtlich genossen.

Am Sonntagmorgen standen dann die Jubilare im Mittelpunkt. Zur Krönung des Seniorenkönigspaares Hans-Josef Kauertz und Ingrid Rehder wurde zusätzlich Brunhilde Klitscher geehrt, die seit mehr als zehn Jahren das Team der Seniorenabteilung als Kassiererin unterstützt. „Ohne sie hätte ich selber das Amt nicht angenommen“, sagt Bernd Franz, Leiter der Seniorenabteilung des Bürgerschützenvereins. Neben den Senioren wurde am Sonntagmorgen auch die Jugend geehrt. So wurde Adrian Hemmersbach zum neuen Schülerkönig gekrönt.

Heute geht es in Neurath mit dem großen Klompenzug weiter. Ab 17 Uhr tritt das Klompenregiment an der Gürather Straße an. Dann unter einem anderen Königspaar. Am Montag haben Klompenkönig Dominik Wendland und Königin Claudia Gluch das Regiment unter sich. Am Dienstag tritt das Schützenregiment dann bei Schützenkönig Ingo Boles an. Am Abend wird das Königspaar abgekrönt. Ein neues Königspaar fehlt allerdings. „Leider, mussten wir ja schon häufiger ohne einen König feiern. Umso schöner ist es, wenn sich wieder ein Paar findet, das dieses tolle Amt bekleiden möchte“, sagt Sebastian Büll.