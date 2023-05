Exkursion am 14. Mai in Grevenbroich Orchideen „vor der Haustür“ entdecken

Regelmäßig werden dabei auch Orchideenarten entdeckt, deren Vorkommen in der Schlossstadt noch gar nicht bekannt war. So kam es 2022 an der südlichen Stadtgrenze zum Erstfund der „Vogel-Nestwurz“, einer unauffälligen, bräunlich gefärbten Orchidee, die im Laufe der Evolution auf ihr „Blattgrün“ verzichtet hat. Sie erhält ihre Nährstoffe ausschließlich von Pilzen, auf denen sie parasitiert. Eine andere Art, die erst vor wenigen Jahren als eigene Art beschriebene „Müller‘s Waldhyazinthe“, wurde 2020 auf der Königshovener Höhe entdeckt. Landesweit eine Seltenheit – die nächsten Vorkommen wachsen im Münsterland und in Belgien.