Natur in Grevenbroich : Orchideen-Jäger entdeckt die 14. Art

Grevenbroich Beharrlichkeit zahlt sich aus: Hans-Josef Bolzek und Oliver Tillmanns haben mittlerweile 14 Orchideen-Arten im Stadtgebiet ausfindig gemacht. Erst kürzlich stießen sie auf „Müllers Waldhyazinthe“. Der Standort wird geheim gehalten.

Orchideen-Jäger sind so ein bisschen wie Indiana Jones. Nie aufgeben, immer hart am Ball bleiben und Ausschau nach verloren geglaubten Schätzen halten – da unterscheidet sie kaum etwas von dem legendären Film-Helden. Weil Hans-Josef Bolzek (75) und Oliver Tillmanns (43) so beharrlich bei der Sache sind, können sie nun einen weiteren Erfolg vermelden. Die beiden Grevenbroicher haben soeben die 14. wilde Orchideen-Art im Stadtgebiet entdeckt. „Platanthera muelleri“ heißt das zarte Pflänzchen, das zurzeit leuchtend weiß in Blüte steht und zu den botanischen Raritäten zählt.