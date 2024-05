Open Air am 12. Juli 2024 in Grevenbroich Rabaue verschenken 30 Minuten ihres nächsten Festivals

„Das kann entweder eine Musikgruppe oder ein Solosänger sein – muss aber nicht“, sagt van den Brock. „Feuerschlucker, Zauberer, Bauchredner, Artisten und alle anderen, die etwas Spektakuläres oder Witziges präsentieren wollen, können sich bei uns melden.“ Bühne, Technik und Licht werden von der Band gestellt. Bewerbungen – bestenfalls mit einem Video-Clip verbunden – werden bis einschließlich 31. Mai per E-Mail an info@rabaue.de entgegengenommen. Über den besten Act für ihr schon traditionelles Musik-Fest will die Band selbst entscheiden.