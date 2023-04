Altersjubilarin aus Frimmersdorf Auch im hohen Alter noch topfit - Oma Lichter feiert ihren Hundertsten

Ihr Ehemann Peter stammte aus der Eifel und arbeitete bei RWE. Ihn heiratete sie am zweiten Weihnachtstag 1943 in der Frimmersdorfer Kirche. Das Paar wohnte zunächst in einem Behelfsheim. „Das war dort, wo heute die Schule steht“, erinnert sich die alte Dame. Später zogen sie in ein Eigenheim an der Von-Hochstaden-Straße und lebten dort mit mehreren Generationen in einer guten Gemeinschaft. Die Töchter Marlene (77) und Brigitte (72) wurden dort geboren. Bis vor elf Jahren lebte Gertrud Lichter noch in diesem Haus und bearbeitete den großen Garten, für den sie mehrfach ausgezeichnet wurde.