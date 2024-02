In der Coens-Galerie Grevenbroich Oldtimer-Ausstellung wird bis April verlängert

Die Oldtimerfreunde Grevenbroich gehen mit ihrer Ausstellung in der Coens-Galerie in die Verlängerung: Noch bis 6. April sollen die historischen Autos, Zweiräder und Traktoren in dem Geschäftsraum zu sehen sein, in dem sich zuletzt Depot befunden hatte. Bestaunt werden können mehr als ein Dutzend Fahrzeuge. Ein Grund für die Verlängerung ist die gute Resonanz: Die Ausstellung kommt bei den Besuchern der „Coens“ gut an. Geöffnet ist sie mittwochs von 15 bis 17 Uhr und samstags von 12 bis 15 Uhr. Die Vehikel sind aber auch außerhalb dieser Zeiten durch die gläserne Front des geräumigen Geschäftslokals zu sehen.