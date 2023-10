Grevenbroich atmet auf Last-Minute-Rettung: Oktoberfest darf stattfinden – trotzt Gerichtsklage

Weil er Lärmbelästigungen mit dem Oktoberfest verbindet, hatte sich ein Anwohner aus dem Flutgraben-Viertel an das Verwaltungsgericht Düsseldorf gewandt und einen Eilantrag gegen die von der Stadt erteilte Ausnahmegenehmigung für das Oktoberfest eingereicht. Vor zwei Wochen entschieden die Richter aus der Landeshauptstadt zugunsten der Verwaltung und damit für die Veranstaltung an der Graf-Kessel-Straße. Der Grevenbroicher wandte sich danach aber an die nächsthöhere Instanz, an das Oberverwaltungsgericht (OVG) Münster.