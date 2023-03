Veranstaltung in Grevenbroich Großes Oktoberfest wird 2023 erstmals in der Stadtmitte gefeiert

Das große Grevenbroicher Oktoberfest wird in diesem Jahr seinem Namen gerecht: Es findet zum ersten Mal direkt in der Stadtmitte statt – auf dem Kirmesplatz an der Graf-Kessel-Straße. Am Samstag, 21. Oktober, soll dort zünftig gefeiert werden. Der Vorverkauf hat bereits begonnen; laut Veranstalter Marc Pesch wurden schon rund 300 Tickets verkauft.