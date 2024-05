Spiritueller Zwischenruf Ohne Pfingsten gäbe es keinen Kölner Dom

Warum sollen Pfingsten und Kölner Dom ursächlich zusammenhängen? Die zweite Aussage ist meine persönliche Feststellung. Wieso sollte Pfingsten nun solch eine große Bedeutung haben? Und wieso ist es nicht im Bewusstsein der Menschen verankert, wenn es doch so wichtig ist? Pfingsten ist nicht so leicht greifbar wie Weihnachten und es fordert genauso stark heraus wie das Osterfest. Es geht um eine geistliche Wirklichkeit und es gibt scheinbar keine Geschenke wie an Weihnachten oder Ostern. In der Apostelgeschichte heißt es, dass sich die Apostel immer wieder einmütig im Gebet versammelten, zusammen mit den Frauen und mit Maria, der Mutter Jesu und seinen Brüdern (vgl. Apg 1,14). Und dann – an diesem 50. Tag nach der Auferstehung Jesu –, als wieder alle zusammen am selben Ort waren, geschah dieses unbegreifliche Phänomen.