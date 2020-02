Grevenbroich ohne Autos zum Teilen : Zu wenig Interesse am Carsharing

Die drei, in der Stadt verfügbaren Car-Sharing-Fahrzeuge sind wegen zu geringer Nachfrage eingezogen worden. Entsprechende Hinweise aus dem Rathaus bestätigte Elgin Breuer, Assistentin der Geschäftsführung von Ford Breuer aus Wevelinghoven, gegenüber unserer Zeitung.

Das 2016 in Grevenbroich gestartete Ford Carsharing-Modell liegt allein in der wirtschaftlichen Verantwortung des örtlichen Ford-Händlers. „Leider war dies für uns zuletzt ein reines Zuschuss-Geschäft“, bedauert Elgin Breuer. Zugleich signalisierte sie die grundsätzliche Bereitschaft, über ein Nachfolgemodell mit der Stadt zu sprechen. Stadt-Kommunikator Stephan Renner sagte dazu: „Wir bedauern das Ende des Carsharing-Angebotes sehr und wollen an einer Nachfolgelösung arbeiten.“

Begonnen hatte das Car-Sharing-Modell im Jahr 2016 mit drei Fahrzeugen. Sie standen an den Bahnhöfen in Grevenbroich neben dem Bistro am Bahnhofsvorplatz und in Kapellen an der Josef-Thienen-Straße. Das dritte Fahrzeug war auf dem Parkplatz Karl-Oberbach-Straße/Ostwall platziert. Als erstes wurde das Auto aus Kapellen abgezogen. „Wir hatten dort über ein Dreivierteljahr hinweg keinen einzigen Nutzer“, erinnert sich Elgin Breuer. Besser lief das Geschäft mit den Autos in Rathausnähe. Denn ein Teil der Fahrer der Car-Sharing-Autos kam aus der Stadtverwaltung.

Nutzer mussten mindestens 23 Jahre alt sein und sich beim Anbieter Flinkster registrieren. Die Kundenkarte für Ford-Car-Sharing kostete 49 Euro; zur Einführung stellte Ford Breuer diese preiswerter bereit. Per App und Internet konnte ein Wagen gebucht werden. Auch auf Autos in rund 300 weiteren Städten konnten Nutzer zugreifen. Mit einer Einschränkung: Der Wagen musste am Ende der gebuchten Zeit wieder am Startstandort geparkt werden. Die zuletzt in Grevenbroich nutzbaren Fiestas kosteten fünf Euro pro Stunde und 19 Cent je Kilometer.