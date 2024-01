Dorfgemeinschaft für Notfälle gerüstet Neukirchener geben ersten öffentlichen Defibrillator frei

Ein wetterfester Schrank mit einem cremefarbenen Gerät darin hängt seit dem Wochenende an der Außenwand des Hotel-Restaurants Stenbrock am Jakobusplatz. AED ist darüber zu lesen. Die drei Buchstaben stehen für „Automatisierter externer Defibrillator“ – kurz Defi genannt. „Damit wollen wir Leben retten“, sagt Ulrich Quack. Bei plötzlich eintretendem Herzkammerflimmern zähle jede Minute, ohne schnelle Hilfe könnten Menschen an plötzlichem Herztod sterben.