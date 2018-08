Grevenbroich: Obduktion von Vierjährigem abgeschlossen

Verstorbener Vierjähriger in der Türkei beerdigt

Tod in Bedburger Freibad

Grevenbroich Die Ermittlungen nach dem tödlichen Badeunfall im Bedburger Freibad laufen noch. Der Junge wurde inzwischen beerdigt. Im Internet kursierende Behauptungen, der Vierjährige sei an einer Hirnblutung infolge eines Sturzes gestorben, wollte die Staatsanwaltschaft nicht bestätigen.

Das am Montag im Bedburger Freibad ums Leben gekommene Kind aus Grevenbroich ist am Freitag in der Türkei beerdigt worden. Das bestätigte die Staatsanwaltschaft Köln auf Anfrage unserer Redaktion.