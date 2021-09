Entscheidung in Grevenbroich : Obdachlosenwohnheim soll an der Ringstraße entstehen

Das alte Wohnheim Am Rittergut ist in die Jahre gekommen. Archivfoto: stan Foto: Dieter Staniek

Noithausen Die Planungspolitiker haben in ihrer Sitzung am Donnerstag entschieden, dass ein Bebauungsplan für ein neues Obdachlosenheim in Noithausen aufgestellt werden soll. Den Beschluss fällten die Politiker einstimmig. Doch Anlieger hatten zuvor protestiert.