Bauprrojekt in Grevenbroich vorgestellt Obdachlosenheim an Ringstraße soll Mitte 2025 stehen

In etwas mehr als anderthalb Jahren soll das neue Wohnheim für Obdachlose an der Ringstraße in Noithausen stehen. „Oberste Priorität hat für uns, dass wir den Bau so schnell wie möglich fertigstellen“, kündigt Stadtbetriebe-Vorständin Monika Stirken-Hohmann an. Ende November solle der Bauantrag gestellt werden. „Wir gehen davon aus, dass das Gebäude im Juni 2025 fertig ist“, sagt Stirken-Hohmann. Im Ausschuss für Soziales, Inklusion, Integration, Gleichstellung und Demografie stellte Architekt Heinz Berger jetzt die Pläne vor.