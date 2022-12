Unterbringung von Flüchtlingen Stadt Grevenbroich lässt Plätze in Zons frei

In der jüngsten Ratssitzung in Dormagen kam die Frage auf, warum Grevenbroich für seine Flüchtlinge nicht wie eigentlich verabredet die Kapazitäten in der Nachbarstadt nutzt, die in einer großen Unterkunft in Zons freie Plätze vorhält. Für Erstaunen sorgte, dass Grevenbroich für die Plätze zahlt, sie aber eben nicht in Anspruch nimmt. Die Angelegenheit ist nicht ganz einfach, wie Grevenbroichs Stadtsprecher Lukas Maaßen auf Anfrage unserer Redaktion erläuterte.