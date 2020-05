Villa Erckens in Grevenbroich : Nur für acht Besucher – Kulturamt testet Mini-Konzertreihe

Villa Erckens in Grevenbroich

Grevenbroich Kleinere Konzerte und Aufführungen sind nach der aktuellen Corona-Verordnung des Landes wieder möglich. Der städtische Fachbereich Kultur und Bildung hat die Genehmigung erhalten, Musikveranstaltungen im Museums-Salon der Villa Erckens durchführen zu dürfen. Besucher müssen eine Maske tragen.

Stefan Pelzer-Florack wird das neue Salon-Format am Freitag, 15. Mai, zunächst selber testen – und zwar um 18 und 20 Uhr. Sein Programm mit dem Titel „Das Lockdown-Liederbuch“ besteht aus Songs von Bob Dylan bis Hannes Wader, die er während der Schließungszeit des Museums täglich per Video einspielte und auf Facebook veröffentlichte.

Am Samstag, 16. Mai, um 16 und 18 Uhr wird der Düsseldorfer Musiker und Sprecher Klaus Grabenhorst mit seinem Reinhard-Mey-Programm in der Villa Ercken gastieren. Lieder und Leben des wohl bekanntesten deutschen Liedermachers werden unter dem Titel „Alles neu macht der Mey“ vorgestellt.

„Wenn das so weitergeht“

„Wenn das so weitergeht“ : Helge Schneider denkt wegen Corona über Karriereende nach

Am Sonntag, 17. Mai, ebenfalls um 16 und 18 Uhr, spielt der Remscheider Musiker Dr. Mojo beliebte Songs, Oldies und Blues-Nummern unter dem Titel „Somewhere over the rainbow“. Dr. Mojo hat seit Beginn der Corona-Krise zahlreiche Konzerte vor Seniorenheimen und Krankenhäusern gegeben, um Bewohnern und Patienten ein wenig Abwechslung während des Besuchsverbots zu bieten.