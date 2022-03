Spiritueller Zwischenruf : Nur Begegnung und Austausch führen zum Frieden

Langwaden Der Umgang mit dem Coronavirus hat gezeigt, wie sich Konflikte auf menschliche Art lösen lassen, meint Pater Bruno Robeck, Prior der Langwadener Zisterzienser.

Wir sind im Krieg.“ Mit diesen Worten wendete sich der französische Präsident Emmanuel Macron am 16. März 2020 an seine Landsleute. Er meinte damit einen „Gesundheitskrieg“ gegen einen unsichtbaren Feind.

Das Coronavirus kam überraschend und versetzte die gesamte Welt in Angst und Schrecken. Die vielen Todesopfer in den ersten Monaten der Pandemie ließen an einen unerbittlichen Feind denken. Dieser Gesundheitskrieg erforderte die entsprechenden Waffen und die passende Verteidigungsstrategie. Dazu gehörten die einschneidenden Lockdown-Maßnahmen. Das Leben aller Menschen war nicht nur beeinträchtigt, sondern lahmgelegt und blieb trotzdem gefährdet. Die Waffen, mit denen gekämpft werden musste, waren Solidarität, medizi-nische Geräte und Impfstoffe. Die Verteidigungsstrategie bestand in der Erarbeitung und Durchsetzung von Hygienekonzepten. Zwischendrin haben sich die Menschen selbst mobil gemacht. Die jüngeren und gesunden Menschen haben den Älteren und Kranken geholfen. Auf diese Weise konnten wir das Coronavirus zurückdrängen und es in Schach halten.