Dorothee Feller beim Europa-Projekttag NRW-Schulministerin besucht die Kapellener Grundschüler

Demokratische Prozesse üben die Kapellener Grundschüler bereits im Kleinen. So gebe es etwa ein Schülerparlament, das aus allen Klassensprechern der einzelnen Klassen bestehe, erzählte Dorothee Steup. „Das ist alles sehr reglementiert, wie das so abläuft.” Vieles, was die Kinder aus dem Fernsehen von Bundestagsdebatten kennen, würden sie auch im Schülerparlament nachmachen, so Steup. Zum Europatag hatte die 4c eine lebhafte klasseninterne Debatte vorbereitet. Zur Abstimmung stand die Frage: Soll am Samstag Unterricht stattfinden? Hierbei bezogen die Schüler sowohl Energiekosten als auch die Verfügbarkeit der Lehrkräfte mit ein. Und das gewichtige Argument, am Wochenende ausschlafen zu können. Am Ende lehnte die Mehrheit der Schüler den nicht ganz ernst gemeinten Antrag auf Samstagsunterricht ab.