Unterstützung im Pandemie-Einsatz : NRW-Gesundheitsminister Laumann besucht Soldaten in Grevenbroich

Grevenbroich Am Mittwoch besuchte NRW-Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann die Truppe, die im Kreisgesundheitsamt bei der Kontaktnachverfolgung und bei Quarantäneermittlungen unterstützt. Das Bundeswehrkontingent wurde jetzt auf 40 Soldaten und Zivilangestellte aufgestockt.

Das Bundeswehr kontingent im Rhein-Kreis ist jetzt auf um zehn weitere Personen auf 40 Soldaten und Zivilangestellte aufgestockt worden. Am Mittwoch besuchte NRW-Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann die Truppe, die im Kreisgesundheitsamt bei der Kontaktnachverfolgung und bei Quarantäneermittlungen unterstützt. Laumann bedankte sich bei Soldaten und Mitarbeitern des Amtes „für Ihren unermüdlichen Einsatz. Ich weiß, dass viele von Ihnen für uns an ihre Grenzen gehen“. Ein Vorteil sei, „dass wir seit der kommunalen Gebietsreform 1975 große Kreise haben und leistungsfähige Kreisverwaltungen“.

Die Anstrengungen beim Kreis machte Landrat Hans-Jürgen Petrauschke deutlich. Die Zahl der im Infektionsschutz Beschäftigten ist von ursprünglich 15 auf 354 samt Bundeswehr gestiegen. Am 2. November waren die Soldaten in ihren Fleck-Tarnanzügen angerückt. Mit der aktuellen Aufstockung sind, wie Major Tim Feld erläutert, zwei Schichten zu je 15 Soldaten an sieben Tagen in der Woche möglich. „Für die große Zahl der im Infektionsschutz Tätigen haben wir in mehreren Ämtern in Grevenbroich Büros frei geräumt. Ein Teil der Mitarbeiter der Verwaltung befindet sich im Homeoffice“, sagt Kreissprecher Benjamin Josephs.