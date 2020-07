Kulturtreffpunkt in Wevelinghoven : Das Land fördert die Einrichtung im Alten Pastorat

Wevelinghoven Der neue Kulturtreffpunkt in Wevelinghoven wird mit 35.800 Euro aus dem „Heimat-Fonds“ möbliert. Geplant ist das restaurierte Alte Pastorat von 1653 als ein offener Ort der Begegnung mit Café und Heimatbibliothek.

Doch das Land hatte ja ein Heimat-Programm mit mehreren Fördertöpfen aufgelegt. „Wir haben uns gedacht: ,Was ist Heimat, wenn nicht unser Projekt hier’?“, erzählt Kerstin Buchholz, Schriftführerin des Pfarrvereins. Im Heimatministerium in Düsseldorf war das Bauvorhaben bereits ein Begriff, schließlich gab es für die Schriftenreihe „Pastorat“, in der über die Sanierung berichtet wurde, bereits einen „Heimat-Scheck“ über 2000 Euro. Heike Troles stellte den Kontakt zu Ministerin Ina Scharrenbach her, bei einem Treffen „sprang der Funke über“, sagte Buchholz. Die Stadt stellte den Förderantrag, jetzt steht das Geld bereit.