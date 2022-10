Verzögerungen bei Sportplatz-Sanierung : NRW-Behörde weist Kritik der Stadt zurück

Der Sportplatz in Neurath soll für 3,2 Millionen Euro saniert werden. Archivfoto: Stan Foto: Dieter Staniek

Grevenbroich Mit dem geplanten Umbau des Sportplatzes in Neurath geht es nicht voran. Das liege an der Oberfinanzbehörde, die viel zu lange prüfe, ob die vorgesehenen Baumaßnahmen auch tatsächlich förderfähig sind und ob sie wie geplant umgesetzt werden können. Das behauptet die Stadt. Jetzt hat sich die in Münster residierende Landesbehörde zu dem Fall geäußert. Sie ist anderer Meinung.

Für 3,2 Millionen Euro soll der Neurather Sportplatz saniert werden. Mit 1,4 Millionen Euro unterstützt der Bund dieses Projekt – doch die bereits im Sommer 2020 zugesagte Fördersumme ist noch nicht im Rathaus angekommen. Das liege am Prüfverfahren in Münster, das ungewöhnlich lange dauere, sagte Stadtsprecher Lukas Maaßen unlängst gegenüber unserer Redaktion. Eigentlich sollte der Umbau im Frühjahr starten. Doch so lange es kein „Go“ aus Münster gebe, könne mit der Sanierung laut Stadt nicht begonnen werden.

Am Freitag hat sich nun die Oberfinanzdirektion (OFD) in Münster zu dem Fall geäußert: „Es liegt an der Bearbeitungsdauer und der Qualität der von der Kommune eingereichten Unterlagen, dass mit dem Bau nicht im Frühjahr dieses Jahres begonnen werden konnte“, macht Sprecher Tim Fraßmann deutlich. Oder anders ausgedrückt: Nach Darstellung der Behörde trägt nicht die Finanzverwaltung, sondern die Stadt die Schuld an der Verzögerung.

Nach Informationen unserer Redaktion soll bereits im Januar 2019 ein Koordinierungsgespräch zur Prüfung der Förderfähigkeit des millionenschweren Vorhabens stattgefunden haben. Spätestens sechs Wochen danach sollte ein Antrag an den Fördergeber abgegeben werden. Nach Darstellung der Oberfinanzdirektion erfolgte dies aber erst am 23. März 2020. Damit sei bereits damals eine mehr als achtmonatige Verzögerung verbunden gewesen, die laut der OFD ausschließlich die Stadt zu vertreten habe.

Dieser erste Antrag habe sich mit dem Zweck und dem Umfang der Förderung befasst. Ein weitergehender Antrag, der die baufachlichen Fragen behandelt, sei nach Darstellung der Behörde erst am 13. Juni 2022 bei der Bauabteilung der Oberfinanzdirektion eingegangen – und damit ganze drei Jahre nach dem Koordinierungsgespräch. Mit einer geschätzten Bearbeitungszeit von rund zwölf Monaten hätte der Förderantrag bis spätestens Mitte 2020 aufgestellt werden können. Die eingereichten Bauunterlagen seien aber in Teilbereichen nicht vollständig und prüffähig, heißt es in Münster.

Dass die Verzögerung – wie in Grevenbroich vermutet – an einem Personalmangel im Hause der OFD liege, sei nicht der Fall. Die Oberfinanzdirektion arbeite „unentwegt daran“, die nötigen personellen Ressourcen für das anstehende Arbeitsvolumen bereitzustellen, heißt es. Dass sich die Prozesse verzögert habe, liege nicht an der OFD-Bauabteilung und deren Mitarbeiter.

Wann mit dem „Go“ für den Sportplatzumbau zu rechnen ist, lasse sich derzeit nicht abschätzen. Der weitere Bescheidungsprozess hänge davon ab, dass die Stadt die erforderlichen Unterlagen einreiche, teilte die OFD am Nachmittag mit.