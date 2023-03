Provisorium für havarierte Hauptleitung funktioniert Notleitung stellt jetzt Trinkwasserversorgung sicher

Grevenbroich · Das Drama um die havarierte Haupt-Trinkwasserleitung in Grevenbroich hat aus Sicht der Betroffenen ein vorläufiges Ende genommen. Am Wochenende wurde die Notleitung in Betrieb genommen. „Haushalte und Schulgebäude erhalten wieder Trinkwasser aus der Leitung“, meldete Rathaussprecher Lukas Maaßen am Montag. Bislang sei es zu keinen erneuten Störungen gekommen.

06.03.2023, 13:16 Uhr

Ein Teil des Sodbachs wurde zugeschüttet, damit schwere Maschinen an die Rückseite der ehemaligen Realschule gelangen können. Foto: Stadt Grevenbroich

Von Wiljo Piel

Am Samstag Mittag wurde eine dritte Wasserprobe aus der Notleitung entnommen. Kostenpflichtiger Inhalt Diese war keimfrei und habe laut Stadtverwaltung den Vorgaben der Trinkwasserverordnung entsprochen. Damit konnte die beschädigte Transportleitung endlich überbrückt werden.