Grevenbroich bietet Hilfe für Geflüchtete : Not-Unterkunft an Stadt übergeben

Landrat Hans-Jürgen Petrauschke (l.) übergab die zur Not-Unterkunft umgebaute BBZ-Halle an Bürgermeister Klaus Krützen. Foto: stan/RKN Foto: Rhein-Kreis Neuss/Dieter Staniek

Grevenbroich In weniger als einer Woche ist die Dreifachhalle am Berufsbildungszentrum zu einer Unterkunft für Geflüchtete umgebaut worden. Der Kreis übergab das Gebäude am Dienstag der Stadt. In Kürze werden die ersten Menschen aus der Ukraine am Sodbach erwartet.

Der Rhein-Kreis unterstützt die Stadt Grevenbroich bei der Unterbringung von Ukraine-Flüchtlingen. Am Dienstag übergaben Landrat Hans-Jürgen Petrauschke und Dezernent Martin Stiller die zur Not-Unterkunft umgebaute Dreifachturnhalle des Berufsbildungszentrums an Bürgermeister Klaus Krützen. Wo vor wenigen Tagen noch Basketballer spielten und Schüler sich zum Sportunterricht versammelten, wurde Platz für bis zu 300 Menschen geschaffen. Die Stadt rechnet damit, dass die ersten Geflüchteten schon am Mittwoch am Sodbach eintreffen werden.

„Ich bin allen Beteiligten sehr dankbar, dass wir hier mit viel Engagement und Flexibilität den vor dem kriegerischen Angriff Russlands geflüchteten Ukrainern gemeinsam Schutz und Obdach geben können“, sagte Landrat Petrauschke. Nach der Übergabe wird sich die Stadtverwaltung in Zusammenarbeit mit dem Rotkreuz-Kreisverband Grevenbroich um die Versorgung der Menschen kümmern.

Eine Dauer-Lösung soll das aber nicht sein. „Um eine langfristige Belegung der Halle zu vermeiden, sind wir auch auf die Bereitstellung von freiem Wohnraum angewiesen“, sagte Bürgermeister Krützen. Bürger, die private Unterbringungsmöglichkeiten anbieten möchten, könnten jederzeit Kontakt mit der Stadt aufnehmen.

In weniger als einer Woche war es dem Kreis gelungen, trotz akutem Handwerker- und Feldbettenmangel eine große Flüchtlingsunterkunft bereitzustellen. Dabei wurde eine zusätzliche Stromversorgung mit mehr als 80 Steckdosen für Handy-Aufladung verlegt, auch das Datenvolumen für freies WLAN wurde kräftig verstärkt. Unter anderem wurden auch 20 Handhygiene-Spender und zusätzliche Feuerlöscher montiert, die erst kürzlich montierte Amok-Schließanlage wurde durch neue Schlösser ersetzt.

In der Halle montierte Trennwände bieten den künftigen Nutzern einerseits Sichtschutz, andererseits geben sie Orientierung. Insgesamt 500 laufende Meter an Bauzäunen fanden außen und innen Verwendung. Geschlafen wird auf Feldbetten. Davon hat der Rhein-Kreis gleich 800 Exemplare erworben. „Damit haben wir Reserve, falls noch andere Turnhallen geöffnet werden müssen“, erläutert Martin Stiller als für den Katastrophenschutz zuständiger Dezernent.

(NGZ)