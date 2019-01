Milder Winter: Not-Nachtquartiere für Obdachlose bleiben bislang ungenutzt

Grevenbroich Mit verschiedenen Mitteln versucht die Stadtverwaltung, Menschen ohne Dach über dem Kopf vor den Gefahren kalter Winternächte zu bewahren. Zwei Notquartiere wurden dafür Mitte Dezember eingerichtet, eines in Noithausen, das andere in Gindorf. „Beide wurden bislang von niemandem genutzt“, berichtet Rathaussprecher Stephan Renner auf Nachfrage.

Dass bislang kein Obdachloser diese Not-Herbergen als Schutz vor der Kälte nutzte, mag einen einfachen Grund haben: „Bisher gab es noch keine richtig frostigen Wintertemperaturen.“ Wie übrigens auch in der Wintersaison 2017/18 nicht, in diesem Zeitraum blieb ein in Frimmersdorf eingerichtetes Notquartier komplett ungenutzt. Kosten für die Maßnahme lassen sich laut Stadt „nicht beziffern“.

Am Rittergut in Noithausen gibt es insgesamt elf Notschlafplätze. Wären sie allesamt belegt, würden die sechs Notschlafplätze in den Container-Unterkünften am Langer Weg in Gindorf genutzt. Hier wie dort können Menschen in Not abends ab 18 Uhr Unterschlupf finden, die Quartiere müssen morgens um 8 Uhr wieder geräumt werden. Die Mehrbetträume, getrennt nach Geschlechtern, sind beheizt und trocken, außerdem gibt es die Möglichkeit, sich zu waschen.