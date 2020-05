Feuerwehr Grevenbroich im Einsatz : Nordstraße nach Unfall eines Sattelschleppers gesperrt

Grevenbroich Um etwa 17.30 Uhr ist am Dienstag die Nordstraße in Grevenbroich gesperrt worden. Der Grund: Nach einem technischen Defekt im Achsenbereich war der Tank-Auflieger eines Sattelschleppers in Höhe der früheren Zuckerfabrik beschädigt.

Die Feuerwehr gab „ABC Alarm Land“. Rund 40 Feuerwehrleute rückten unter anderem mit Ausrüstung für Gefahrguteinsätze an.

Nach Auskunft der Polizei hatte der Tankwagen Melasse – Zuckersirup – geladen. Da der Inhalt nicht auslief, brauchte die Feuerwehr hier nicht aktiv zu werden.

(cso-)