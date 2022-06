Brauchtum in Grevenbroich : Noithausener feiern mit Torsten und Natascha Hilgers

Noithausen Die Zeit des Wartens hat ein Ende: Am 10. Juni wird in Noithausen wieder Schützenfest gefeiert. Der Bürgerschützenverein hat für die nächsten Tage ein buntes Programm zusammengestellt – und einen Showact wird es auch geben.

Wenn am Freitag um 16 Uhr die ersten Kinder auf den dann eröffneten Kirmesplatz strömen, sind die Feierlichkeiten eröffnet: Am Wochenende feiern die Noithausener Bürgerschützen ihr Fest – „als Auftakt in die Zeit nach der großen überstandenen und schmerzlichen Herausforderungen“, wie es das Königspaar formuliert. Torsten und Natascha Hilgers stehen dieses Jahr im Mittelpunkt des Festes und möchten ihr großes Glück mit anderen teilen. Die Vorfreude auf das Fest ist nicht nur bei den Majestäten groß: Die Schützen sind froh, nach der Corona-Hochphase wieder weitgehend so feiern zu können, wie sie es gewohnt sind.

Das Noithausener Königspaar Torsten und Natascha Hilgers. Foto: BSV Noithausen

Die Feierlichkeiten im Stadtteil beginnen am Freitag um 16 Uhr mit der Eröffnung des Kirmesplatzes durch den Vereinsvorstand, anschließend folgt die offizielle Eröffnung durch das Tambourcorps 1898 Orken. Bereits wenig später, um 18.15 Uhr, tritt das Regiment am Festzelt an, um anschließend zu einem Umzug durch das Dorf zu starten. Nach dem Zapfenstreich am Rittergut Brünglinghaus (19.15 Uhr) steht der erste Höhepunkt des Festes auf dem Plan: der Krönungsball zu Ehren des Königspaars.

Feierlich geht es am Samstag weiter: Für 17.45 Uhr planen die Schützen um Präsident Dirk Willkomm erneut ein Antreten am Festzelt: Gemeinsam marschieren die Brauchtumsfreunde zum Friedhof und zur Kirche. Es folgen der Gottesdienst sowie ein Umzug durch das Dorf – inklusive Parade an der Kirche. Für 20 Uhr ist ein Festball geplant.

Nach dem Frühschoppen am Sonntag steht erneut eine Parade an: Um 16.30 Uhr tritt das Regiment am Rittergut an und wird seinem Königspaar eine große Ehre erweisen. Direkt im Anschluss findet im Festzelt eine Abendveranstaltung statt; Showact ist Micky Brühl, gesponsert vom Königspaar. Der Eintritt zur Veranstaltung ist kostenfrei. Mit dem Klompenball am Montag (ab 15 Uhr), dem Klompenzug und der Ermittlung des neuen Kronprinzenpaars (ab 18.30 Uhr) gehen die Feierlichkeiten in Noithausen zu Ende.

