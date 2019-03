Feste in Grevenbroich: Zeltverleih Späth kauft Hochhausen auf

Beide haben unternehmerische Entscheidungen getroffen: Hans-Georg Späth und Heinz Vontz (v.l.) in Bedburg. Der Name Hochhausen soll erhalten bleiben. Foto: Kandzorra, Christian

Noithausen/Bedburg Zum 1. April übernimmt das Noithausener Unternehmen den Bedburger Traditions-Betrieb. Die bestehenden Verträge mit Schützen etwa in Elsen, Elfgen, Gindorf und Wevelinghoven sollen weiter erfüllt werden. Holzzelte bleiben erhalten.

Mit einem Handschlag ist das Geschäft besiegelt: Der Noithausener Unternehmer Hans-Georg Späth hat den traditionsreichen Bedburger Zeltbetrieb Hochhausen gekauft. Für die Schützen in Grevenbroich und der Region ist der Deal von großem Interesse, schließlich gibt es mehrere Vereine im Stadtgebiet, die seit Jahren Vertragspartner der Firma Hochhausen sind. Dazu zählen Vereine in Elsen, Elfgen, Gindorf und Wevelinghoven.

In Schützenkreisen kursierten zuletzt Gerüchte, der Betrieb Hochhausen solle veräußert werden. „Ich habe mich aus Altersgründen dazu entschieden, das Unternehmen zu verkaufen“, sagt Heinz Vontz. Er ist (noch) Geschäftsführer des Familienunternehmens Hochhausen – und möchte im stolzen Alter von 80 Jahren auch aus gesundheitlichen Gründen kürzer treten. Seine Tochter, die Prokuristin, wollte das Unternehmen nicht weiterführen. „Ich weiß die Firma bei Hans-Georg Späth in verantwortungsbewussten Händen“, sagt Vontz, der sich nicht gleich komplett ausklinken will. Das hat gute Gründe: Niemand kennt die Absprachen mit den Vereinen in Bezug auf den Zelt-Verleih und -Aufbau so gut wie er. „Ich werde da helfen, wo ich kann.“