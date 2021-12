Baugebiet in Wevelinghoven : Noch kein Termin für Info-Versammlung zu Mevissen

Der erste von drei Abschnitten ist im Bau, am Donnerstag sollen die Politiker im Rat entscheiden, ob der geforderte Straßenanschluss an die K 10 zu den Akten gelegt wird. Foto: Kandzorra, Christian

Wevelinghoven Die von der Stadt angekündigte Informationsversammlung zum Mevissen-Baugebiet lässt auf sich warten. Erst soll die Frage der Verkehrsanbindung geklärtwerden. Warum der Verwaltungsvorschlag dazu viele Wevelinghovener nicht freuen dürfte.

Für Mitte November hatte die Stadt eine Versammlung für Bürger über das weitere Vorgehen beim Neubaugebiet An Mevissen.angekündigt. Auf die warten nicht nur Mitglieder der Interessengemeinschaft Bauvorhaben Mevissen, die eine Belastung des Stadtteils durch den zusätzlichen Autoverkehr befürchtet, bislang vergeblich. Viele Gartenstädter und Politiker fordern eine zusätzliche Anbindung von Mevissen an die Kreisstraße 10 oder L 361. „Weil über diese Frage bislang nicht abschließend beschlossen wurde, fand auch keine Veranstaltung statt“, erklärt Stadtsprecher Lukas Maaßen. Die Verwaltung wolle erst die Ratssitzung am Donnerstag abwarten, in der die Anbindung von Mevissen auf der Tagesordnung steht.

Der Vorschlag aus dem Rathaus dürfte viele alles andere als erfreuen: Die Verwaltung empfiehlt dem Rat zu beschließen, dass auf eine zusätzliche Anbindung an die K 10 verzichtet wird“. Stellung nimmt sie zu Anträgen von SPD, CDU und FDP, die die Prüfung einer zusätzlichen Anbindung an K 10 und /oder L 361 gefordert hatten.

Die L 361-Anbindung hat laut Stadt Straßen.NRW abgelehnt. Für die K 10-Lösung hatte die Stadtentwicklungsgesellschaft eine Studie in Auftrag gegeben. Drei Varianten wurden geprüft. Die Kosten würden zwischen 470.000 und knapp 1,5 Millionen Euro schwanken. Realisiert werden soll aber keine Variante. Zwischen Stadt, SEG und Kreis „bestand Einigkeit darüber, dass die Lösungen hohe Kosten und einen nicht notwendigen Aufwand mit sich bringen würden“, hatte Beigeordneter Florian Herpel erklärt. Laut Verwaltung können nur 100 der 300 Wohneinheiten mit dem K 10-Anschluss erreicht werden. Bürgermeister Klaus Krützen hatte zudem darauf hingewiesen, dass laut einem Gutachten die Kapazitäten des vorhandenen Straßennetzes für den zusätzlichen Verkehr ausreichen. Verbesserungsbedarf sehen Gutachter allerdings an der Einmündung der Grevenbroicher Straße in die K 10 und an der Einmündung der Zehntstraße in die L 361.