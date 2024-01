Stellplatz-Problem in Grevenbroich Geschäftsleute sind frustriert über die Parkplatz-Not

Das geht zulasten von Anwohnern und Geschäftsleuten. „Wir können unsere Termine nicht einhalten, weil die Kunden viel zu lange einen Parkplatz suchen“, sagt Dilek Gümüş, Schwester der Inhaberin des Haarstudios Polat. Vor dem Geschäft gibt es insgesamt sieben Kundenparkplätze und 15 Anwohnerparkplätze. „Die Autos der Anwohner stehen den ganzen Tag hier. So haben die Kunden keine Möglichkeit zu parken, wenn unsere Plätze voll sind“, sagt Gümüş. Das führt regelmäßig zu Konflikten mit den Anwohnern. „Die Anwohner wollen natürlich auch nicht, dass sich die Kunden auf ihre Parkplätze stellen“, sagt Gümüş. Autofahrer haben wenige Ausweichmöglichkeiten vor dem Friseursalon Polat. „Hier sind vier Behindertenparkplätze, die einfach genutzt werden, obwohl es nicht erlaubt ist“, sagt sie. Aus ihrer Sicht sei es unsinnig, dass es in direkter Bahnhofsnähe so viele Parkplätze für Anwohner gibt.