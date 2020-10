Parteien in Grevenbroich : Noch immer hängt Wahlwerbung in der Stadt

Wevelinghoven Der Kommunalwahlkampf ist vorüber. Der komplette Wahlkampf? Nein. Denn in Wevelinghoven hängt unverdrossen ein Wahlplakat. Es wurde offenbar von Parteihelfern vergessen.

Die Stadtratswahl liegt fast einen Monat zurück, doch die Christdemokraten machen unverdrossen weiter Werbung an der Obermühle. Das fiel dem Wevelinghovener Wolfgang Müllers auf. „An der Straße hängt noch ein Plakat eines Kandidaten. Das müsste doch schon seit langen abgehängt sein“, sagt der 78-Jährige, der an der Nachbarstraße wohnt, am Freitag. „Die Parteien sollten dafür sorgen, dass die Wahlwerbung von den Straßen verschwindet.“ Das Plakat zeigt CDU-Ratskandidat Peter van Nuus, der aber in den neuen Stadtrat nicht einziehen wird.

Die Wahlwerbung in Grevenbroich wird in der städtischen Verordnung „Werbung in der Stadt“ geregelt. „Nach der Wahl sollen Wahlplakate unverzüglich, spätestens innerhalb einer Woche, entfernt werden“, erläutert Stadtsprecher Stephan Renner. Die Parteien würden generell so handeln. Allerdings komme es vor, dass in Einzelfällen Plakate hängen bleiben. „Wir machen die Parteien darauf aufmerksam. Wird das Plakat nicht entfernt, beseitigen es die Stadtbetriebe. Die Kosten werden dann der Partei in Rechnung gestellt“, sagt Renner. „Wir werden das Plakat so schnell wie möglich abhängen“, kündigt René Ueckert, Vorsitzender des CDU-Ortsverbandes Wevelinghoven-Langwaden, an.