Dorfgemeinschaft Hülchrath Nisthilfe an Kita ist Kinderstube für bereits 25 Turmfalken

Während die Turmfalkenwohnung an der Kita offensichtlich 1a-Lage hat, wurde eine zweite Turmfalken-Nisthilfe auf einem Mast am Grünzug „Obspäddsche“ nicht angenommen. „Es ist schon mal ein Turmfalke vorbeigekommen, aber vermutlich wurde er durch Krähen gestört.“ Vor wenigen Wochen sei der Mast bei Sturm umgekippt. „Wahrscheinlich bauen wir ihn nicht mehr auf“, sagt Steins. Auch die für Schleiereulen gedachte Nisthilfe an der alten Trafostation „Op de Bleesch“ wurde nicht von Greifvögeln bezogen. Stattdessen „hatten sich zwei, drei Mal Hornissen eingenistet“, berichtet Steins. Er hofft, dass in der Turmfalken-Kinderstube an der Kita auch 2024 Eier gelegt werden. Zudem sollen jetzt am „Obspäddsche“ Kästen für Meisen und andere Vögel sowie für Fledermäuse aufgehängt werden. „Die sechs Kästen haben wir vom Rhein-Kreis Neuss aus einem Förderprogramm erhalten.“