Advent in Grevenbroich Nikolausmarkt mit tollem Revival vor dem Haus St. Martinus

Es war kühl und trocken, als am Samstag zahlreiche Besucher im Sonnenuntergang über den Markt bummelten, um an den 16 Ständen liebevoll platzierte Waren zu entdecken. Neben dem Klassiker Glühwein boten Marion Mertens und Heike Ritterbach am Stand des Fördervereins St. Martinus Waffeln und Kaffee an. Auf der Terrasse stimmten die Gospelfriends vorweihnachtliche Lieder an. Es gab deftige Reibekuchen – und wer wollte, konnte schon jetzt eine Tanne für Weihnachten erstehen.