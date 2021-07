Stadtkongress in Grevenbroich : Niclas Bier zum neuen Chef der Jungen Liberalen gewählt

Vorsitzender Niclas Bier (r.) mit seinem Stellvertreter Till Neumann. Foto: Julis

Grevenbroich Die Jungen Liberalen aus Grevenbroich haben einen neuen Vorstand gewählt. Niclas Bier führt nun die FDP-Nachwuchsorganisation an. Schon in seiner Bewerbungsrede übte er Kritik an der Stadtverwaltung.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Die Jungen Liberalen – kurz Julis – stehen unter neuer Leitung. Im Rahmen des Stadtkongresses, der im Haus Portz stattfand, gab es einen Wechsel an der Spitze. Der 22 Jahre alte Bankkaufmann Niclas Bier, der im Stadtzentrum wohnt, wurde einstimmig zum neuen Vorsitzenden gewählt. Er tritt die Nachfolge des bisherigen Juli-Chefs Till Neumann (20) aus Hemmerden an.

An Biers Seite steht der 22-jährige Fachinformatiker Simon Esser aus der Südstadt, der die Aufgaben des Vizevorsitzenden wahrnimmt. Um die Finanzen des Verbandes kümmert sich Benedikt Kubatzki (32) aus Barrenstein, der in seinem Amt bestätigt wurde. Den Vorstand der FDP-Nachwuchsorganisation in Grevenbroich komplettieren die beiden Beisitzer Georg Reder (24) aus Wevelinghoven und Franziskus von Meer (19) aus Kapellen.

In seiner Bewerbungsrede vor der Wahl zum neuen Vorsitzenden der Jungliberalen hatte Niclas Bier einen Teil der Stadtverwaltung ins Visier genommen. „Es ist zwar schön, mittlerweile im Bürgerbüro digital Termine vereinbaren zu können. Es ist aber nicht bürgerfreundlich, wenn der erste Termin fast zwei Monate auf sich warten lässt, um seinen Personalausweis erneuern zu können“, kritisierte der 22-Jährige. Seine Forderung: „Bürgermeister Klaus Kützen muss dort die Kräfte bündeln, damit man schneller an seinen neuen Ausweis kommt.“

Für die Jungen Liberalen bricht nun die heiße Phase zur Bundestagswahl im September an. „Jüngste Umfragen sehen die FDP unter den 18- bis 29-Jährigen als zweitstärkste Partei vor der Union“, sagte Niclas Bier. „Das motiviert uns alle, hier in Grevenbroich das bestmögliche Ergebnis zu holen.

(NGZ)