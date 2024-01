„An der Kolpingschule“ in Wevelinghoven NEW verlegt neue Versorgungsleitungen unter Vollsperrung

Wevelinghoven · Im Auftrag der NEW Netz werden ab Montag, 22. Januar, neue Versorgungsleitungen in der Straße „An der Kolpingschule“ in Wevelinghoven verlegt. Die Arbeiten werden in zwei Bauabschnitte aufgeteilt. Es kommt zu Einschränkungen des Verkehrs.

18.01.2024 , 14:30 Uhr

Die Straße „An der Kolpingschule“ wird ab Montag zur Baustelle. Foto: dpa/Jan Woitas

Wie Rathaussprecher Lukas Maaßen mitteilt, beginnt der erste Abschnitt an der Einmündung zur Oberstraße und erstreckt sich bis zur Hausnummer 26 der Straße „An der Kolpingschule“. Voraussichtlich im April sollen die Arbeiten in diesem Bereich abgeschlossen werden. Unmittelbar danach wird der zweite Teil in Angriff genommen. Dieser umfasst den Bereich von der Dechant-Kann-Straße bis zur Kreuzung Birkenstraße/„An der Kolpingschule“ und soll voraussichtlich bis Ende Juni abgeschlossen werden. Beide Bauabschnitte finden unter Vollsperrung statt, wobei die Anwohner laut Stadt ihre Zufahrten erreichen können. Eine Umleitungsstrecke über Ober-, Zehnt- und Birkenstraße in den Heyerweg wird eingerichtet. Die Anfahrt zur Realschule bleibt über den Linienverkehr möglich. Es wird empfohlen, wenn möglich den Individualverkehr in diesem Bereich zu minimieren und stattdessen den öffentlichen Linienverkehr zu nutzen. Aufgrund von Engpässen in der Fahrbahn werden temporäre Haltverbote eingerichtet.

(wilp )