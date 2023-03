Energieversorgung in Grevenbroich NEW setzt Preisbremsen für Strom und Gas erst später um

Der Versorger NEW hat die Energiepreisbremsen nicht zum geplanten Termin umgesetzt. Der große Aufwand in der IT-Umstellung sei dafür ausschlaggebend, dass die Einführung zum 1. März nicht gelang, sagte am Mittwoch ein Sprecher des Unternehmens. Die „kurzfristige Implementierung neu zu entwickelnder IT-Lösungen in die bestehende Software“ sei eine Herausforderung.