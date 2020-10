Arbeiten dauern ein Jahr : NEW saniert Wasserleitung auf der Deutsch-Ritter-Allee

NEW saniert Wasserleitung auf der Deutsch-Ritter-Allee

Elfgen/Elsen Autofahrer müssen ab der nächsten Woche mit Beeinträchtigungen auf der Deutsch-Ritter-Allee rechnen. Das Mönchengladbacher Versorgungsunternehmen NEW startet dort mit größeren Arbeiten, die viel Zeit in Anspruch nehmen werden. Sie werden voraussichtlich ein Jahr lang dauern.

Konkret geht es um die in die Jahre gekommene Trinkwassertransportleitung, die gegen eine neue ausgetauscht werden soll. Die Arbeiten werden sich über den gesamten Straßenzug zwischen Elfgen und Elsen erstrecken, teilte NEW am Mittwoch mit. Im ersten Bauabschnitt wird die Wasserleitung auf einer Länge von etwa 1050 Metern auf Vordermann gebracht.