Umstellung nach Beschwerden aus Grevenbroich NEW Netz will neue Solar-Kunden nun sofort mit Zähler ausstatten

Der Unmut unter Solaranlagen-Besitzern in Grevenbroich ist groß: Viele können ihre neuen Fotovoltaikanlagen nicht in Betrieb nehmen, weil sie bislang vergeblich auf den Zählertausch durch NEW Netz warten. Einige Bürger hatten sich deshalb in den vergangenen Wochen an unsere Redaktion gewandt – und manche schalteten auch die Politik ein. Der Tenor des Frustes: NEW bremse die Energiewende. Nun kommt aber offenbar Bewegung in die Sache.