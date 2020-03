E-Mobilität in Grevenbroich : Ladestation bald kostenpflichtig

Grevenbroich Der Versorger NEW rüstet seine Ladepunkte für E-Autos um. Ab dem 1. April benötigen die Kunden die NEW-App „e-laden“, mit der sie sich registrieren und den Ladevorgang mobil starten.

„Über den Zeitraum einer siebenjährigen Testphase haben wir den Strom an Ladesäulen kostenlos zur Verfügung gestellt. Mehr als 850.000 Kilowattstunden bei 54.089 Ladevorgängen“ sind so ,getankt’ worden“, sagt Daniela Veugelers von der NEW-Pressestelle. „Diese kostenlose Testphase endet am 31. März.“ Die Säulen werden nun schrittweise auf das Bezahl-System umgestellt.

In Grevenbroich betreibt NEW zurzeit sieben Säulen mit je zwei Ladepunkte und zwar in der Innenstadt an der Karl-Oberbach-Straße sowie auf dem Parkplatz an der Straße gegenüber der Coens-Galerie, auf dem Parkplatz gegenüber dem Rathaus (Ostwall), am Elisabeth-Krankenhaus (Von-Werth-Straße), an der Bahnstraße und auf dem Marktplatz in Wevelinghoven.