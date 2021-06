Schwimmbad in Grevenbroich : NEW feilt am Konzept für die Schlossbad-Wiese

Die Liegewiese hinter dem Schlossbad besteht aus purem Rasen, bisher gibt es keine Attraktionen wie etwa ein Beachvolleyballfeld. Foto: Kandzorra, Christian

Grevenbroich Die Corona-Zwangspause ist vorbei, das Bad wieder gut besucht. Doch auch drei Jahre nach der Eröffnung mutet es äußerlich noch immer wie eine Baustelle an. Das liegt vor allem an der Fassade. Wie es am Bad weitergeht – und wie die Bilanz der ersten Sommertage aussieht.