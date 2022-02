Straßenlaternen in Grevenbroich werden ausgetauscht : NEW erfasst Geodaten in der gesamten Stadt

NEW erfasst Geodaten in der gesamten Stadt

Grevenbroich Der Versorger schickt im März einen mit Kameras und Sensoren ausgerüsteten Transporter durch Grevenbroich. Ein Großteil der Straßen wird fotografiert. Bereits im Februar werden sämtliche Laternen erfasst. Sie sollen bald ausgetauscht werden.

Von der im nächsten Monat anlaufenden Aktion verspricht sich der Versorger vor allem Zeitersparnis. „Künftig muss nicht jedes Mal ein Mitarbeiter ausrücken, wenn eine neue Baustelle vermessen werden muss“, sagt NEW-Sprecher Lucas Bayer. Anhand der erfassten Geodaten könnte diese Arbeit bald bequem am Computer erledigt werden. Etwa 450 Kilometer wird der Kamerawagen insgesamt im Stadtgebiet zurücklegen; kleine Nebenstraßen sollen ausgelassen werden. Bayer rechnet damit, dass die von NEW beauftragte Kempener Firma Geotechnik innerhalb von sechs Wochen mit Grevenbroich fertig sein wird. Immer vorausgesetzt, das Wetter spielt mit. Bei Regen oder Schnee ist keine exakte Erfassung der Daten möglich.

Teil des Straßenbeleuchtungsvertrags ist ein Pilotprojekt, das mit Hilfe smarter Laternen zu einer Erleichterung des Parkens im Stadtzentrum führen soll. Dafür sollen die rund um die Fußgängerzone liegenden Parkplätze mit LED-Laternen ausgerüstet werden, deren Masten mit Kamera-ähnlichen Detektoren versehen sind. Diese erfassen, ob Stellflächen frei oder besetzt sind und geben diese Informationen sekundenschnell an ein Parkleitsystem weiter, das an den Eingängen zur Innenstadt installiert werden soll. Autofahrer sollen über digitale Tafeln zielgerichtet und schnell zu freien Parkplätzen geleitet werden. Zunächst zu den kostenpflichtigen, die sich in Nähe der Fußgängerzone befinden. Das Projekt soll den Parksuchverkehr reduzieren, der in der City einen großen Teil des Autoaufkommens ausmacht. Ein Starttermin steht noch nicht fest.