Schrebergartenverein in Grevenbroich : Farbenfroher Neustart in den Kleingärten

Grevenbroich Im Schrebergartenverein Gerevenbroich wird am heutigen Samstag der Hauptwasserhahn aufgedreht. Alle Parzellen sind vergeben.

Noch müffelt es ein wenig feucht in der Laube. Irgendwann in den vergangenen Regenwochen haben Teile des Dachs aufgegeben. Darum nageln sie jetzt Dachlatten zusammen, spannen neue Dachpappe darauf und lüften – dann kann der Frühling kommen. Ein paar warme Sonnentage haben der Natur vor der Gustorfer Kraftwerks-Kulisse einen Schub verpasst. Spätestens am heutigen Samstag werden alle 208 Mitglieder auf 107 Parzellen merken, dass der Winter endgültig vorüber ist: Der Hauptwasserhahn wird aufgedreht.

„Eigentlich ist so ein Saisonstart immer etwas Tolles“, sagt Angela Iven. Seit 22 Jahren führt die Vorsitzende gemeinsam mit sieben weiteren Vorstandskollegen die Schrebergärtner. Während die Magnolien zartrosa in den ersten Sonnenstrahlen wippen und Narzissen knallgelb ihre Köpfe recken, kann sich hier niemand erinnern, jemals einen solchen Saisonstart erlebt zu haben. Die Jahreshauptversammlung des Schrebergartenvereins Grevenbroich musste abgesagt werden. Wo das Coronavirus blüht, verkümmert das Vereinsleben: Das Vereinsheim ist geschlossen, sämtliche Festivitäten abgesagt und in den gelben Infokästen an den Eingängen der Anlage hat Angela Iven eine schriftliche Ermahnung an die Gartenpächter ausgehängt: Bitte von privaten Feiern in den Gärten Abstand nehmen – die Pandemie verzeiht keinen Wildwuchs.