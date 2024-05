„Vockrather Acker“ zwischen Neuss und Grevenbroich Paraglider fürchten um ihr Fluggelände

Der Bau neuer Windkraftanlagen auf „ihrer“ Seite würde für die Paraglider das Aus bedeuten – zumindest an diesem Standort. Die Rotortürme würden schlicht im Weg stehen, das Gleitschirmfliegen wäre lebensgefährlich. „Für den Bau weiterer Windkraftanlagen an dieser Stelle sind uns noch keine konkreten Planungen bekannt“, sagt Vereinssprecher Harald Richter. Allerdings sei den Mitgliedern inoffiziell mitgeteilt worden, dass die Fläche durchaus in Ausbau-Planungen mit einbezogen werde. Deshalb ist der Verein mit der Suche nach einem neuen Fluggelände aktuell noch eher „prophylaktisch“ unterwegs, wie Richter beschreibt: „Wenn allerdings die Mitteilung kommt, dass dort neue Windkraftanlagen gebaut werden, könnte es im Zweifel für uns zu spät sein.“