Gefahr durch Bakterien in der Erft? Hundehalter in Grevenbroich und Neuss alarmiert

Seit einigen Tagen kursieren in sozialen Netzwerken Warnungen vor Bakterien in der Erft. Angeblich sei die Lage akut, angeblich hätten sich Hunde mit sogenannten Leptospiren infiziert und seien infolge dessen erkrankt. Das verunsichert insbesondere Hundehalter, die gern mit ihren Vierbeinern am Flussufer spazieren gehen oder ihre Tiere in der Erft baden lassen. Geteilt wurden die Warnungen vor Leptospiren auch in Grevenbroich. Aber wie groß ist das Risiko tatsächlich?