Mit Artillerie und Kirmes : Neurather Schützen wollen im kleinen Rahmen feiern

Neurath Der Vorstand der Neurather Schützen hat sich ein Alternativprogramm zum Fest überlegt. Neben einer kleinen Kirmes soll es eine Kranzniederlegung und auch das Einschießen des Schützenfestes durch die Artillerie geben. Was sonst noch geplant ist.

Zum eigentlichen Höhepunkt des Jahres am bevorstehenden Wochenende wollen die Schützen im kleinen Rahmen unter Beachtung der aktuellen Vorgaben feiern. Am Samstag wird die Artillerie das Fest im Dorf einschießen. Am Sonntag findet eine Kranzniederlegung statt. Dazu treten die Offiziere in Uniform und mit Abstand an. „Den genauen Termin geben wir nicht bekannt, um große Zuschaueransammlungen zu vermeiden“, sagt Präsident Sebastian Büll.