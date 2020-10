Verein kümmert sich um die Dorf-Verschönerung : Neurather Gartenfreunde stellen Edelstahl-Bänke auf

Neurath Der Gartenbauverein kümmert sich schon seit Jahren um die Verschönerung und die Pflege seines Dorfs. Neuestes Projekt sind Bänke aus Edelstahl. Ein Exemplar wurde bewusst in der Nähe des Ortseingangs aufgestellt.

Der Gartenbauverein kümmert sich bereits seit Jahren um die Verschönerung seines Dorfs. Die Mitglieder pflegen etwa das Rosenbeet im Altenpark und das Gelände am Denkmal, das sie zur Erinnerung an das ehemalige Gut Nanderath aufgestellt haben. Zu den jüngsten Projekten gehören alte Wegebezeichnungen, die an markanten Straßen im Ort angebracht wurden.

Der Verein hat noch mehr vor: So will er etwa das alte Clemens-Grabmal auf dem Friedhof hinter der Lambertus-Kirche sanieren lassen. Und: „Wir möchten Bäume mit alten Obstsorten an mehreren Stellen in Neurath pflanzen“, sagt Müller. Dafür werden jetzt Gespräche mit der Stadt aufgenommen.