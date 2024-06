Nächtlicher Einsatz in Neurath Polizei sucht Zeugen nach Kabeldiebstahl

Am Freitagmorgen gegen 4 Uhr waren Kabeldiebe an der Allrather Straße in Neurath am Werk. Wie die Polizei mitteilte, wurden sie von einem Zeugen dabei beobachtet, wie sie Kabel aus einer Gartenanlage heraus in einen weißen Transporter mit Aachener Kennzeichen luden. Wie ein Sprecher mitteilte, wurde der Zeuge durch Geräusche auf die drei verdächtigen Männer aufmerksam. Er verständigte die Polizei. Bevor die allerdings eintraf, waren die Männer schon mit dem Transporter in Richtung des Kraftwerks Neurath davongefahren.