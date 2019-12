Klimaprotest in Grevenbroich : Mit Hochdruck und Wasser gegen das „X“ am Kühlturm

Grevenbroich Fast genau einen Monat nach dem Klimaprotest von Greenpeace beseitigen Spezialisten die Bemalung des Kühlturms am Kraftwerk Neurath.

Ein Hochdruckreiniger auf schwankender Arbeitsplattform, viele hundert Liter Wasser und schwindelfreie Reinigungsexperten waren am Dienstag an der Außenwand des Kühlturms für den 300-Megawatt-Block A am Kraftwerk Neurath im Einsatz. Die Saubermänner schrubbten das rote „X“ weg, das Greenpeace-Aktivisten fast genau einen Monat zuvor dort hinterlassen hatten. Kein leichtes Unterfangen! Bei Feierabend war die Arbeit etwa zur Hälfte erledigt. Aus dem ursprünglichen „X“ war ein „Größer-Als-Zeichen“ geworden. Nach Auskunft von Guido Steffen, Sprecher von RWE Power, sollen die Reinigungsarbeiten am Mittwoch abgeschlossen werden.